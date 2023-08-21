تعرف على الإمام القرطبي ونشأته وحياته

الامام القرطبي هوهو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرْح الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي، وُلد رحمه الله في قرطبة، في أوائل القرن السابع الهجري، نشأ رحمه الله مُحِباً للعلوم الدينية، والعربية، فتعلّم في قرطبة العربية، والشعر، بالإضافة إلى تَعلُّم القرآن الكريم، وتَعَلُّم الفقه، والنحو، وعلم القراءات، وبالإضافة إلى تلقِّيه العلوم كان رحمه الله يعمل في نقل الآجُرّ لصنع الخزف، وفي عام 633هـ رحل بعد سقوط قرطبة إلى مصر طالباً للعلم من مصادره.

كان رحمه الله يتَّصف بالتواضع والبساطة؛ فكان يعتني بمظهره ولبسه دون تكلف أو بذخ، وكان يتصف بالزهد والورع، ومن مظاهر ورعه وزهده تصنيفه كتاب قمع الحرص بالزهد والقناعة، وكتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، واتَّصف رحمه الله بالشجاعة فكانت لا تأخذه بالله لومة لائم، كما كان يتصف بالأمانة العلمية فلا ينسِب لنفسه ما ليس له، كان كثير المطالعة، ويحرص على جمع الكتب واقتناءها، تتلمذ على يد الكثير من الشيوخ منهم: ابن رواج، وابن الجُمَّيزي، وأبو العباس، والحسن البكري، أما تلامذته فمن أشهرهم؛ ابنه شهاب الدين أحمد، وإسماعيل بن محمد الخراستاني، وضياء الدين أحمد المعروف بالسطريجي، وغيرهم، أما وفاته فقد توفي الإمام القرطبي ليلة الاثنين التاسع من شهر شوال سنة 671هـ في المنيا، في مصر، وبذلك تكون المقالة قد بينت الإمام القرطبي.

لا بدّ من ذكر بعضٍ من مؤلفاته، فقد كان الإمام القرطبي ذا علمٍ زاخر، وتبحُّرٍ في علوم الشريعة بشكل عام، وقد ظهر ذلك جلياً في المصنفات والكتب العديدة منقطعة النظير التي ألَّفها رحمه الله، وفيما يأتي بعض مؤلفات الإمام القرطبي:

الجامع لأحكام القرآن: هذا الكتاب من أبرز مؤلفات الإمام القرطبي، وهو من أعظم كتب التفسير. التذكار في أفضل الأذكار: كتاب يتناول فضل القرآن، وقارئه، وكيفية تلاوته، وحرمته، وحرمة القرآن، وفضل من قرأه دون رياء . التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: جمع فيه الإمام القرطبي ما يتعلق بذكر الموتى والموت، والحشر، والنار والجنة، والأشراط والفتن. الكتاب الأسنى في أسماء الله الحسنى: وفيه شرح أسماء الله الحسنى. شرح التقصي. أرجوزة جمع فيها أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. التقريب لكتاب التمهيد لابن عبد البر. قمع الحرص بالزهد والقناعة، ورد السؤال بالكتب والشفاعة. الأقضية. منهج العباد، ومحجة السالكين الزهاد. المصباح في الجمع بين الأفعال والصحاح.



