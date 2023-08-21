حملة نظافة وتمهيد وتسويه بقرية في قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، برئاسة عبد اللاه خبير رئيس مجلس المدينة، و بقيادة حمادة الجيلاني رئيس قرية أبو مناع غرب، أعمال مسح وتمهيد للشوارع الرئيسية والفرعية بقرية أبو مناع غرب، وذلك وبواسطة معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا ( اللوادر) وعربية المياه)تيسيراً للحركة المرورية على المواطنين.

وذلك فى إطار سعى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بقيادة عبداللاه الخبير رئيس المدينة، لتذليل كافة العقبات، لسرعة إنجاز الأعمال، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين، وخلق طرق مرورية ميسرة أمام حركة المواطنين.

حيث أوضح حماده الجيلاني، أن حملة اليوم أسفرت على رفع القمامة ورش وتسويه وتمهيدالطرق الرئيسية والفرعية التي تعوقوا الحركة المرورية.