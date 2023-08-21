مكتبة مصر العامة المتنقلة بقنا تجوب مركز شباب بلاد المال بحري

وصلت مكتبة مصر العامة المتنقلة بقنا، الي مركز شباب بلادالمال بحرى التابع لمركز ابو تشت شمال محافظة قنا ، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة.

حيث أكد مصطفي ابوجبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا علي أهمية القراءة والاطلاع وزيادة المعرفة.

واشار أنور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب أبوتشت، مضيفاً انها تضم مجموعة كبيرة من أمهات الكتب القيمة والمتنوعة ومجهزة بالوسائل الحديثة.

وثمن محمد راشد رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي سمهود علي توفير كافة الامكانيات وتذليل كافة المعوقات للاستفادة من هذه الزيارة.

موجها الشكر الي جميع أعضاء المكتبة المتنقلة وايضا الي مدير عام إدارة شباب ابوتشت ومديرة المركز وإلي كل العاملين.

وقالت رشا مصطفي مديرة مركز شباب بلاد المال بحري علي اهتمام الدولة بالشباب والطلائع وغرس حب الاطلاع والاستفادة من هذه المكتبة المتنقلة وما تقدمة من انشطة.

ياتي هذا تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، ومصطفي ابو جبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، ومحمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب وأنور محمد صدقي مدير عام الادارة والاستاذ احمد عيسى وكيل الإدارة، ورشا مصطفي مديرمركز شباب بلادالمال بحرى.