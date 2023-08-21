سليمان وهدان يفجر مفاجأة بخصوص الحجز على أرصدة الزمالك

أكد سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق أنه تم رفع الحجز على أرصدة نادي الزمالك منذ شهر وتم حل الأزمة بشكل رسمي.



وقال سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" نادي الزمالك يعاني من أزمات مالية طاحنة ومجلس الزمالك السابق كان ينوي الاستقالة منذ فترة طويلة ".

وتابع:" رئيس الزمالك "السابق" كان يتخذ معظم القرارات بشكل منفرد وهو ما دفع أكبر عدد من أعضاء مجلس الإدارة برفض الاستمرار في مناصبهم".

أحمد عبد الدايم يتقدم بإستقالته من الزمالك

على جانب آخر تقدم أحمد عبدالدايم، رئيس قطاع الشئون الرياضية بنادي الزمالك، باستقالة رسمية من منصبه لوزارة الشباب والرياضة.

وجاءت استقالة أحمد عبدالدايم بعد ساعات من قرار أعضاء مجلس إدارة النادي بتقديم استقالتهم.

وطلب عبدالدايم بشكل رسمي من وزارة الرياضة تكليف لجنة من الوزارة، أو مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باستلام بعض عقود لاعبي الفرق الرياضية بالنادي حرصًا على المحافظة على عقود هؤلاء اللاعبين.