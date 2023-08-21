محمد صلاح: الوقت غير مناسب لإستقالة مجلس الزمالك

أكد محمد صلاح نجم فريق الزمالك السابق أن الأزمات الإدارية سبب عدم استقرار الأوضاع داخل القلعة البيضاء في الفترة الماضية.

وقال محمد صلاح نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"من وجهة نظري أن أبناء الزمالك لا يساندونه في الأزمات وهذا سبب عدم الاستقرار واستقالة مجلس الزمالك ليست في وقتها".

وتابع:"كان يجب على مجلس الزمالك حل كافة الأزمات بدل الهروب من المركب ".

محمد صلاح: أرفض رحيل زيزو عن الزمالك



وأضاف محمد صلاح أنه يرفض رحيل أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك في الوقت الحالي بسبب حاجة الفريق لخدماته الفنية في الموسم المقبل.

وأكمل صلاح :" أرفض رحيل أحمد زيزو عن نادي الزمالك لأنه من أهم القوام الأساسي ومن أفضل اللاعبين في الكرة المصرية في الوقت الحالي ".

وأتم: "أتمنى إلا يتأثر فريق الكرة بنادي الزمالك بحالة عدم الاستقرار الإداري في الفترة المقبلة ".