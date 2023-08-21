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الإثنين 21 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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طارق الشناوي يدافع عن محمد الحلو بعد أغنية "عمار يا سعودية" (فيديو)

الناقد الفني طارق
الناقد الفني طارق الشناوي

رفض الناقد الفني طارق الشناوي،  الهجوم الذي يتعرض له الفنان محمد الحلو عقب غناء "عمار يا سعودية"  بدلا من "عمار يا إسكندرية"  خلال الحفل الغنائي الذي أحياه الحلو ضمن فاعليات كاسيت 90 بمدينة جدة في السعودية.

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محمد الحلو يدافع عن نفسه بعد مهاجمته بسبب "عمار يا سعودية" ( فيديو)

وقال "الشناوي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي أنور والمذاع مساء اليوم الأحد عبر فضائية etc ، أن هناك مبالغة في ردود الفعل المسيئة والمتجاوزة وغير المبررة  لما فعله  محمد الحلو، مؤكدا أن ما فعله الحلو ليس به أي إساءة او خطأ، متسائلا" " هل الأغنية تم إعادة تسجيلها وإلغاء تتر مسلسل "زيزينيا" وأصبح "عمار يا سعودية" ؟ الأغنية الأصلية التي كتبها ـحمد فؤاد نجم ولحنها عمارها التشريعي والتتر كما هو ولم يتغير منها شيء .

وأضاف الشناوي : "السوشيال ميديا اشتغلت بالعدوى، لدرجة أن أحد الشخصيات المرموقة،  طالبت بمعاقبة  محمد الحلو بعدم الغناء لمدة ثلاث سنوات على ما فعله، تخيلوا أن نحرم من صوت محمد الحلو ثلاث سنوات لأنه قال عمار يا سعودية.

وديع الصافي غنى عظيمة يا مصر  وفيروز غنت لمصر

وتابع:  "وديع الصافي غنى عظيمة يا مصر  وفيروز غنت لمصر، وأم كلثوم  غنت يا بغداد ياقلعة الأسود"  ولم يحدث أي هجوم،   ولم يقل احد أمال القاهرة بتعمل إيه؟ لما عبدالحليم حافظ ارتدى الزي الكويتي وغنى من الحان وكلمات اكويتية لم يحدث هذا الضجيج.

وأعرب الشناوي عن سعادته بعودة الفنان محمد الحلو، مطالبا إياه  بعدم الاختفاء مرة اخرى، خاصة أنه من أهم الأصوات على الساحة الفنية خلال ال40 السنة الاخيرة، وأحد اهم عناوين مصر الغنائية .
 

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