أعراض الشعور بالدوخة وطرق الوقاية منها

الدوخة هي مصطلح يستخدم لوصف مجموعة من الأحاسيس، مثل الشعور بالإغماء أو الضعف أو عدم الاستقرار، يُطلق على الدوخة التي تخلق إحساسًا زائفًا بأنك أو محيطك تدور أو تتحرك.

الدوخة هي أحد الأسباب الأكثر شيوعًا التي تجعل البالغين يزورون أطبائهم، ويمكن أن تؤثر نوبات الدوار المتكررة أو الدوخة المستمرة بشكل كبير على حياتك، لكن الدوخة نادرًا ما تشير إلى حالة تهدد الحياة، ويعتمد علاج الدوخة على السبب والأعراض التي تعاني منها عادة ما تكون فعالة ، لكن المشكلة قد تتكرر.

أعراض الشعور بالدوخة

يمكن للأشخاص الذين يعانون من الدوخة أن يصفوها بأي عدد من الأحاسيس ، مثل:

شعور زائف بالحركة أو الدوران

الدوار أو الشعور بالإغماء

عدم الثبات أو فقدان التوازن

شعور بالطفو أو الدوخة أو ثقل الرأس

قد تتسبب هذه المشاعر أو تتفاقم عند المشي أو الوقوف أو تحريك رأسك وقد يصاحب دوارك غثيان أو يكون مفاجئًا أو شديدًا لدرجة أنك تحتاج إلى الجلوس أو الاستلقاء قد تستمر النوبة ثوانٍ أو أيام وقد تتكرر.

علاج الدوخة الخفيفة المُتكررة

يمكن أن تكون الدوخة مزعجة ومنهكة في كثير من الأحيان، ولكن هناك الكثير من تقنيات العلاج البسيطة التي تساعد على التخلص من الدوخة المُتكررة، أبرزها ما يلي:

الحفاظ على رطوبة الجسم.

الحصول على قسط كاف من النوم.

ممارسة تقنيات الموازنة.

مراجعة الأدوية للبحث عن التفاعلات الدوائية.

تناول الدواء قبل النوم.

تجنب التدخين والمشروبات التي تحتوي على الكافيين.

تناول وجبات أصغر بشكل متكرر.

مراقبة ضغط الدم.

علاج الصداع النصفي الذي يمكن أن يترافق مع الدوخة.