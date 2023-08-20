مشاهدات كليب حوا لتامر حسني وآسيل عمران في 72 ساعة

حقق كليب حوا للفنان تامر حسني وآسيل عمران أكثر من مليون و 600 الف مشاهدة خلتا 3 ايام من طرحها عبر يوتيوب

كانت أحدث إصدارت تامر حسني من خلال أغنية هرمون السعادة، التي سجلت أكثر من 24 مليون مشاهدة، وتقول كلماتها "مسيلي على الحبايب، الحاضر واللي غايب

القعدة الليلة حلوة والسُكر فيها دايب

كل الصُحبة الجميلة متجمعين في ليلة

مش هنسيب حد يمشي لسه السهرة طويلة (لسه السهرة طويلة)

مسيلي علي الحبايب، الحاضر واللي غايب

القعدة الليلة حلوة والسُكر فيها دايب

كل الصُحبة الجميلة متجمعين في ليلة

مش هنسيب حد يمشي لسه السهرة طويلة (لسه السهرة طويلة)

ما تيلا بينا نعيش شوية، لسه السنين الحلوة جايه

والحُزن بح من النهاردة، عايزين دلع في كل ثانية

ما تيلا بينا نعيش شوية، لسه السنين الحلوة جايه

والحُزن بح من النهاردة، عايزين دلع في كل ثانية، يلا

أرجوك ده إحنا استوينا، أرجوك ده احنا اتهرينا

إيه يا عم الحظ مالك ما تحس شوية بينا

ويا هرمون السعادة اليوم ده ملوش إعادة

لو هتشربنا قهوة أرجوك ما تكونش سادة (أرجوك ما تكونش سادة)

أرجوك ده إحنا استوينا، أرجوك ده احنا اتهرينا

إيه يا عم الحظ مالك ما تحس شوية بينا

ويا هرمون السعادة اليوم ده ملوش إعادة

لو هتشربنا قهوة أرجوك ما تكونش سادة (أرجوك ما تكونش سادة)