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الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: بيت الأمة على قلب رجل واحد استعدادًا لانتخابات الرئاسة

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الاثنين، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: بيت الأمة على قلب رجل واحد استعدادًا لانتخابات الرئاسة".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

إعداد البرنامج الانتخابي وتجهيزات واسعة للحملة الانتخابية 

التوجيه بعدم الرد على الانتقادات ضد الحزب والقانون خير رادع 

صلاح فخري: كل التقدير لرئيس الوفد والهيئة العليا 

"السيسي" يوجه بتطوير التعليم والاهتمام بالزراعة 

وزير التموين: احتياطي السلع الغذائية آمن 

طرح الدواجن في البورصة لتحقيق التوازن في الأسواق 

الإعلام الدولي يشيد بالعفو الرئاسي 

أماكن شاغرة في المرحلة الثالثة للناجحين في الثانوية  

 

الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد