اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: بيت الأمة على قلب رجل واحد استعدادًا لانتخابات الرئاسة

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الاثنين، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: بيت الأمة على قلب رجل واحد استعدادًا لانتخابات الرئاسة".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

إعداد البرنامج الانتخابي وتجهيزات واسعة للحملة الانتخابية

التوجيه بعدم الرد على الانتقادات ضد الحزب والقانون خير رادع

صلاح فخري: كل التقدير لرئيس الوفد والهيئة العليا

"السيسي" يوجه بتطوير التعليم والاهتمام بالزراعة

وزير التموين: احتياطي السلع الغذائية آمن

طرح الدواجن في البورصة لتحقيق التوازن في الأسواق

الإعلام الدولي يشيد بالعفو الرئاسي

أماكن شاغرة في المرحلة الثالثة للناجحين في الثانوية