اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: بيت الأمة على قلب رجل واحد استعدادًا لانتخابات الرئاسة
تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الاثنين، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: بيت الأمة على قلب رجل واحد استعدادًا لانتخابات الرئاسة".
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
إعداد البرنامج الانتخابي وتجهيزات واسعة للحملة الانتخابية
التوجيه بعدم الرد على الانتقادات ضد الحزب والقانون خير رادع
صلاح فخري: كل التقدير لرئيس الوفد والهيئة العليا
"السيسي" يوجه بتطوير التعليم والاهتمام بالزراعة
وزير التموين: احتياطي السلع الغذائية آمن
طرح الدواجن في البورصة لتحقيق التوازن في الأسواق
الإعلام الدولي يشيد بالعفو الرئاسي
أماكن شاغرة في المرحلة الثالثة للناجحين في الثانوية