أطعمة ومشروبات تكافح الإجهاد.. الحليب والمكسرات أبرزها

يخلق الإجهاد الحيوي استجابة للتوتر بغض النظر عن أي شيء (مثل الكافيين أو الحرارة الشديدة والبرودة)، لا يوجد عنصر عقلي لهذه الضغوطات، ويؤدي التحفيز بشكل طبيعي إلى الاستجابة للضغط.

يخلق الضغط النفسي الاجتماعي استجابة للتوتر لأننا نفسره على أنه حدث مرهق، وعلى سبيل المثال ، يمكن أن يتعرض شخص ما للتوتر بشكل لا يصدق من خلال المواجهة بينما يظل شخص آخر غير منزعج من ذلك.

عندما نواجه ضغوطًا حيوية المنشأ أو ضغوطًا نفسية اجتماعية نفسرها على أنها مرهقة ، في أقل من ثانية ، يطلق دماغنا سلسلة هائلة من المواد الكيميائية العصبية التي يتم إرسالها حول أجسامنا ، مما يحد من قدرتنا على التفكير بوضوح ، وإدارة عواطفنا ، والاستجابة على نحو فعال، وبمرور الوقت ، إذا حدث هذا مرارًا وتكرارًا ، يمكن أن يؤدي التأثير التراكمي لاستجابة الإجهاد هذه إلى المرض.

أطعمة ومشروبات تكافح الإجهاد

شاي الأعشاب

يساعد على تعزيز الشعور بالدفء والهدوء

الشوكولاتة

الشوكولاته الداكنة غنية بمضادات الأكسدة

فاكهة الأفوكادو

الافوكادو فاكهة تحتوي علي أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تقضي على الاجهاد الذي يشكو منه الفرد باستمرار.

الأسماك البحرية

يمكن للأسماك أن تعزز صحة قلبك بينما تقاوم الإجهاد.

الحليب

يساعدك الحليب الدافئ في الحصول على نوم جيد ويقلل التوتر لديك .

المكسرات

تناول المكسرات ضروري لانها وجبة خفيفة للتخلص من الإجهاد والتوتر.