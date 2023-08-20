أحمد عبدالدايم يتقدم باستقالته لوزارة الرياضة (مستند)

تقدم أحمد عبدالدايم، رئيس قطاع الشئون الرياضية بنادي الزمالك، باستقالة رسمية من منصبه لوزارة الشباب والرياضة.

وجاءت استقالة أحمد عبدالدايم بعد ساعات من قرار أعضاء مجلس إدارة النادي بتقديم استقالتهم.

وطلب عبدالدايم بشكل رسمي من وزارة الرياضة تكليف لجنة من الوزارة، أو مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باستلام بعض عقود لاعبي الفرق الرياضية بالنادي حرصًا على المحافظة على عقود هؤلاء اللاعبين.

وكانت أنباء قد ترددت خلال الساعات الماضية حول إمكانية تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي تضم عبدالدايم والمدير التنفيذي والمدير المالي للنادي وفقًا لأحد بنود اللائحة الاسترشادية.