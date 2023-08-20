الاتحاد السكندري يعلن ضم إسلام أبو سليمة من المصري البورسعيدي

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمـد مصيلحـى التعاقد مع إسلام أبو سليمة لاعب المصرى البورسعيدي السابق فـي إطـار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم أستعدادا للموسم الجديد 2023-2024 .

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ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد السكندري عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " : " نجحت إدارة النادى في ضم المدافع إسلام أبو سليمة بعقد يمتد لـ " ثلاث " مواسم ".

و يجيد " أبـو سـليمة " اللعـب بمركـز قـلـب الدفـاع " المسـاك " و وقـع علـى عقـود إنضمامـه لصفـوف زعيـم الثغـر و التـي تمتـد لـ " ثلاث " مواسـم عقـب طـلـب الكابتـن طـارق العشـرى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم أتمـام إجـراءات التعاقد مع اللاعب .

وأنهى الفريق الكروي بنادي الاتحاد السكندري منافسات الموسم الماضي من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز وهو يحتل المركز الثامن برصيد 43 نقطة