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الأحد 20 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الاتحاد السكندري يعلن ضم إسلام أبو سليمة من المصري البورسعيدي

إسلام أبو سليمة
إسلام أبو سليمة

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمـد مصيلحـى  التعاقد مع إسلام أبو سليمة لاعب المصرى البورسعيدي السابق فـي إطـار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم أستعدادا للموسم الجديد 2023-2024 .

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ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد السكندري عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " : " نجحت إدارة النادى في ضم المدافع إسلام أبو سليمة بعقد يمتد لـ " ثلاث " مواسم  ".

و يجيد " أبـو سـليمة " اللعـب بمركـز قـلـب الدفـاع " المسـاك " و وقـع علـى عقـود إنضمامـه لصفـوف زعيـم الثغـر و التـي تمتـد لـ " ثلاث " مواسـم عقـب طـلـب الكابتـن طـارق العشـرى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم أتمـام إجـراءات التعاقد مع اللاعب .

وأنهى الفريق الكروي بنادي الاتحاد السكندري منافسات الموسم الماضي من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز وهو يحتل المركز الثامن برصيد 43 نقطة

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