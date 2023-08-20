ندوة عن "أهمية التغذية في مرحلة المراهقة" بالمنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة بمغاغة شمال محافظة المنيا ، اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 ، تنفيذ مركز شباب طمبدى التابع لإدارة شباب مغاغة ، تنفيذ ندوة وعى صحي عن أهمية التغذية فى مرحلة المراهقة، وذلك ضمن مبادرة صيف شبابنا، وبمشاركة عدد كبير من الطلائع، بحضور مدير المركز ومشرف النشاط والمحاضر من الوحدة الصحية بطمبدي.

وأكد المحاضر خلال فعاليات الندوة، على أهمية وضرورية التغذية السليمة والصحيحة ، خلال مرحلة المراهقة من حيث إحتواء التغذية على البروتينات والحديد والكالسيوم والسعرات الحرارية والتي يحتاجها الجسم خلال تلك المرحلة، وذلك لبناء جسم سليم قوي البنيان بجانب ممارسة الرياضة المتنوعة والمختلفة ، ويأتي ذلك فى إطار خطة الإدارة لمتابعة الأنشطة والإنضباط عن شهر اغسطس 2023 ، ومن منطلق حرص إدارة شباب مغاغة ، بمتابعة تنفيذ الأنشطة والفاعليات بكافة الهيئات الشبابية والرياضية، وتوجيهات مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، بضرورة تكثيف المتابعات لمراكز الشباب لضبط سير العمل، وتفعيل كافة الأنشطة التابعة لها ومتابعة تنفيذها و إنتظام العاملين بها

يأتي ذلك في ضوء تعليمات وتوجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، وإشراف دكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ سامى وجيه حمدى مدير إدارة الشباب والرياضة بمغاغة