شباب بني برزة بأبو تشت ينظم مسابقة في حفظ القرآن الكريم

نظم مركز شباب بنى برزة التابع لإدارة شباب أبو تشت فى محافظة قنا، اليوم الأحد، مسابقة في حفظ القران الكريم، وذلك ضمن خطة النشاط العام بالمركز للنشاط الديني خلال الفترة الاولي.

من جهته أكد مصطفي ابو جبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، علي أهمية حفظ كتاب الله ومعرفة سنة نبينا محمد(صلي الله عليه وسلم ) وأشار أنور محمد صدقي ابوعايد مدير عام إدارة شباب ابوتشت علي فهم آيات القرآن الكريم فهما صحيحا والبعد عن والتشدد.

وأوضح رجب عبد اللاه مسؤول خدمات الشباب بالإدارة علي عدم الابتعاد عن كتاب الله وسنة رسوله الكريم.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، و مصطفي ابو جبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، ومحمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب والأستاذ أنور محمد صدقي ابو عايد مدير عام إدارة شباب أبوتشت، ورجب عبد اللاه مسؤول خدمات الشباب بالإدارة، ومحمد عبدالعليم مدير المركز.

ونظم مركز شباب المعيصرة التابع لإدارة شباب ابوتشت مسابقة اوائل الطلبة، وذلك ضمن خطة النشاط بالمركز للفئة العمرية طلائع.

وأكد مصطفي ابو جبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، علي أهمية الوعي الثقافي وأهمية القراءة في مختلف المجالات واثراء الفكر وملكة الإبداع.

واشار أنور محمد صدقي ابوعايد مدير عام إدارة شباب ابوتشت علي تنمية المعلومات الثقافية وفتح مكتبات مراكز الشباب وخلق روح التنافس بين الطلائع.

وقال رفعت محمود صابر مدير مركز شباب المعيصرة ان هذا المشروع، يأتى ذلك ضمن خطة النشاط الثقافي، وضمن الخطة العامة بالمركز وضمن الفئة العمرية طلائع.

من ناحية أخرى انعقدت الجمعية العمومية الجديدة الخاصة بمركز شباب السليمات التابع لإدارة شباب أبوتشت، برئاسة مصطفي احمد حسين ابو جبل رئيسا للجنة العليا والأستاذ محمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب، وعبد الله احمد منصور مديرعام إدارة الهئيات بالمديرية و رمضان شمروخ مدير الإدارة القانونية بالمديرية، و مصطفي الحرز معاون المديرية، وتضمن جدول أعمالها بند تشكيل كامل لمجلس الادارة ومناقشة الحساب الختامي وتقرير مجلس الإدارة عن اعماله في السنة المنتهية ٣٠/٦/٢٠٢٣ ومشروع الميزانية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

فضلاً عن تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته والاقتراحات المقدمة من الاعضاء حيث بدأت اللجنة باجراءات الفتح في تمام الساعة التاسعة صباحا.

واختتمت اللجنة أعمالها في تمام الساعة السابعة، كما أجريت عملية الفرز وتم عمل محضر القفل وتم عمل محضر تسليم وتسلم لمجلس الإدارة عن دورته الجديدة ٢٠٢٧/٢٠٢٣ .

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا و مصطفي احمد حسين مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، محمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب، و أنور محمد صدقي ابوعايد مدير عام الادارة.