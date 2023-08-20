المغربي نايف أكرد يتعرض للطرد خلال مباراة وست هام وتشيلسي

تلقى المغربي نايف أكرد، لاعب وست هام يونايتد طردا خلال مواجهة تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد.

جاء طرد أكرد بعد التدخل القوي على مهاجم تشيسلي، ليقوم حكم المباراة بإشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجه اللاعب، ويُظهر له البطاقة الحمراء بعد ذلك في الدقيقة 67 من عمر الشوط الثاني.

تفاصيل المباراة

نجح وست هام في التقدم على تشيلسي في الدقيقة السابعة من عمر الشوط عن طريق المغربي نايف أكرد، حيث نجح اللاعب في استغلال طوله في ركلة الركنية التي لعبها زميله ليرتقي ويضع الكرة برأسه في شباك البلوز.

وبعد تسجيل أكرد هدف التقدم للشواكيش تراجع زملاؤه وست هام للمناطق الدفاعية، ليسيطر تشيلسي على الكرة.

فيما تعادل كارني تشكوكويميكا لتشيلسي في الدقيقة 28، بعد السيطرة الكبيرة من لاعبي الأزرق في أغلب أوقات الشوط الأول.

بينما في الدقيقة 43، أهدر إنزو فيرنانديز، لاعب وسط تشيلسي ركلة جزاء، بعدما حصل عليها زميله الإنجليزي رحيم ستيرلينج، بعد إعاقته من قبل مدافع وست هام.

وتقدم ميكائيل أنطونيو لوست هام في الدقيقة 53، بعدما استطاع التسديد من بين مدافعي البلوز لتسكن الشباك.

يذكر أن قبل المواجهة، حقق تشيلسي ووست هام يونايتد تعادلا في الجولة الأولى من البريميرليج، ليأتي البلوز في المركز الـ 13 برصيد نقطة واحدة، فيما يحل الشواكيشفي المركز الـ 14 بنفس رصيد الأزرق.