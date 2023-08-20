الأولمبية تهنىء اتحاد المصارعة بذهبية مصطفى حسين ببطولة العالم للشباب

قدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة للاتحاد المصري للمصارعة برئاسة اللواء عصام نوار بعد تحقيق مصطفى حسين الميدالية الذهبية في بطولة العالم للشباب المقامة في الأردن.

و يعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للاعب مصطفى حسين و مجلس إدارة اتحاد المصارعة لحصولة على الميدالية الذهبية في منافسات وزن 67 كجم على هذه النتائج المميزة مع خالص التمنيات بإستمرار الأداء المميز والمشرف في جميع البطولات وإستمرار رفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية

و يؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية ورئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية.

إنجاز تاريخي

وحقق مصطفى حسين لاعب منتخب مصر في المصارعة الرومانية وزن 67 كجم الميدالية الذهبية لبطولة العالم للشباب بعد الفوز على الأرميني جاسبر ، والتي تقام حاليا بالأردن.



وبدا مصطفى حسين مشواره في البطولة بتغلب على اللاعب الكرواتي في دور الـ ٣٢ ، ثم الفوز على اللاعب الأذربيجاني بطل العالم العام السابق في دور 16وتغلب علي التركي في ربع النهائي، كما تغلب على اللاعب الإيراني بطل آسيا في نصف النهائي.وكان فكري محمد فكري وزن ١٣٠ كجم فاز بالميدالية البرونزية مساء أمس كأول ميدالية حققها منتخب مصر.

وتشارك مصر بثلاث منتخبات هم الرومانية والحرة و النسائية، وضمت قائمة الروماني ياسر صقر المدير الفني و اللاعبين كل من ادهم ايمن غريب، مصطفي حسين، يحيي محمد يحيي، محمود عادل يوسف، محمود وليد عبد الفتاح، كريم عادل الدسوقي، فكري محمد فكريفيما ضمت قائمة الحره علي ابو طالب المدير الفني واللاعبين كل من شهاب الدين إمام ، سعيد، ابراهيم الجحش، محمد طارق، محمد مصطفي الشاميوقائمة النسائية محمود حامد المدير الفني واللاعبات، شيماء عاطف، لوجي وليد ، فرح علي حماده منه الله احمد عثمان وهبه صبري.