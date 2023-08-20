رئيس البنك الأهلي يكشف كواليس التعاقد مع أيمن أشرف

كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي كواليس التعاقد مع أيمن اشرف القادم من الأهلي وخطة الفريق خلال انتقالات الصيف الحالية.



أشار اشرف نصار في تصريحات إذاعية: علمنا احتياجات الجهاز الفني من جانب اللاعبين منذ فترة، مضيفا:" اتفقنا أنه في حالة المفاضلة بينإثنين لاعبين في نفس المركز تكون الأولوية للصفقة التي ستكون انتقال حر، وبالفعل ابرمن اصفقات جميعها انتقال حر.



وتابع أن أيمن اشرف سيعود للمنتخب من خلالبوابة البنك الأهلي، اللاعب أمامه تحدي مع نفسه وفضل الانتقال لنا عن عروض أخرى ولديهرغبة كبيرة للتألق بعد ظروف الموسم الماضي.



وأتم أشرف نصار تصريحاته، محمد أبو جبل مستمر مع البنك الأهلي ولم نتلق أي عروض رسمية لرحيله عن الفريق.

