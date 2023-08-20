حملة مكبرة لإزالة التعديات بمراكز قنا

شنت عددًا من الوحدات المحلية لمركز محافظة قنا، اليوم الأحد حملة مكبرة لإزالة التعديات علي اراضي املاك الدولة والأراضى الزراعية والتعديات بالبناء المخالف للقانون.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابو تشت، برئاسة سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية، حملة مكبرة استهدفت إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتم إزالة حالة تعدى بقريه المحارزة على مساحه 11قيراط و 6 سهم، كما تم إزالة 6 حالات تعدى على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المركز.

وقامت الوحدة المحلية لقرية القارة برئاسة ربيع منصور بتنفيذ حالتى إزالة فورية على الأرض الزراعية بناحية عزبة البوصة، الأولى على مساحة ٣٩٩م، والحالة الثانية على مساحة ٤٩٠م.

كما جرى تنفيذ حالة إزالة فورية على أرض أملاك الدولة زراعة بمساحة ٢٣٠م بناحية عزبة البوصة، كما شنت قرية قصير بخانس برئاسة حسنى عبد الرحيم، حملة لردم حفر تعدى على أرض زراعية بقرية اللطاسنة.

وفى مركز دشنا تمكنت الوحدة المحلية لقرية ابو مناع غرب برئاسة حماده صلاح جيلانى رئيس قرية، من إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه فى القرية، حيث تم إزالة حالة تعدى بمساحه 175 م، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .