600 كيلو ذهب حصاد “زيرو جمارك” وتوقعات بتراجع السعر خلال أيام.. فيديو

كشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين، أسباب ارتفاع سعر الذهب في مصر رغم انخفاضه عالميًا.

وقال ناجي، إن أسعار الذهب ارتفعت بأكثر من 200 جنيه خلال الأسبوع الماضي بسبب الطلب الشديد على السبائك والجنيه الذهب، موضحًا أن الطلب بدأ في الانخفاض اعتبارا من السبت الماضي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيماء موسى ببرنامج "بيزنس" المذاع على قناة صدى البلد، أن مبادرة "زيرو جمارك" التي أطلقتها وزارة التموين، والتي تسمح لدخول أي كمية من الذهب مع دفع فقط 14% رسم قيمة مضافة على المصنعية.

600 كيلو ذهب



وأوضح ناجي أن المبادرة ساهمت في إدخال حوالي 600 كيلو ذهب، متابعًا أن أسعار الذهب في الوقت الحالي معتدلة، مع توقعات بتراجع سعر الذهب إلى مستوى 2150 جنيهًا خلال الأيام القادمة.

وأكد ناجي أن مبادرة زيرو جمارك كان لها آثر جيد في ضبط سوق الذهب بمصر، بالإضافة لتعويض نقص واردات المصريين من العملات الأجنبية.



وتوقع مستشار وزير التموين استقرار أسعار الذهب في مصر حتى الربع الأخير من العام الجاري، خاصة مع هدوء سعر المعدن الأصفر عالميًا.