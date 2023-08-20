تعليم أبوتشت تناقش العجز والزيادة في الموارد البشرية

عقد الدكتور عفت وزيري مدير عام الإدارة التعليمية بأبوتشت شمالي قنا، اليوم الأحد 20 أغسطس الجاري، اجتماعا موسعا بقاعة اجتماعات مدرسة ابوتشت الثانوية العسكرية بحضور رؤساء الأقسام ومراحل التعليم المختلفة.

بدا الإجتماع بقراءة الفاتحة علي روح مختار النجار عضو لجنة المتابعة بالوزارة، ومدير عام إدارة أبوتشت التعليمية سابقا وعلى روح حازم نصرالدين مدير مدرسة خوالد أبوشوشة الابتدائية الجديدة رحمهما الله تعالى.

بدأت مناقشة العجز والزيادة في الموارد البشرية استعدادا للعام الدراسي الجديد، كما اوضح المدير العام انه سوف يتم اختيار ١٠٪ من مدارس كل مرحلة من مراحل التعليم الإبتدائي والإعدادي والثانوي للتقدم للحصول على شهادة ضمان الجودة والإعتماد.

وأضاف أن إدارة أبوتشت تعد من أكثر الإدارات حصولا علي شهادة ضمان الجودة والاعتماد خلال الثلاث سنوات الاخيرة وترتيبها الرابع جمهوريا، وطالب بضرورة الإستعداد التام للتقدم للحصول على هذه الشهادة.

وشدد مدير عام الإدارة علي عدم نشر اي تعليمات او نشرات او قرارات علي مواقع التواصل الاجتماعي ومن يخالف ذلك يعرض نفسة للمسأله القانونية وان وسيلة التواصل الوحيدة هي الواتس الخاص بالإدارة.