الجزائري دغموم لاعب المصري يجري عملية الرباط الصليبي في الدوحة

أعلن حساب المصري البورسعيدي عبر حسابه الرسمي مساء اليوم الأحد ، عن إجراء الجزائري عبد الرحيم دغموم عملية الرباط الصليبي بأحدي المراكز الطبية بالدوحة .

اقرأ أيضًا..

أصدر حساب المصري البورسعيدي عبر حسابه الرسمي "فيس بوك " بيان رسمي عن إجراء دغموم العملية قائلا:"

أشار :"بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالعاصمة القطرية الدوحة.... أجرى الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ، جراحة الرباط الصليبي والتي أجراها له الجراح الأسباني مانويل بابا كوستا أحد أشهر جراحي العظام المتخصصين في إجراء مثل تلك العمليات .

هذا ومن المقرر أن يخضع اللاعب اعتبارا من الغد مباشرة لبرنامجه التأهيلي والذي تبلغ مرحلته الأولى نحو ستة أسابيع ، حيث سيتم متابعة حالته أولا بأول من قبل الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري".

أتم البيان :"كان دغموم قد تعرض خلال مباراة نهائي كأس الرابطة والتي جمعت بين المصري وسيراميكا كليوباترا قبل نحو شهر ، ليقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، سفره إلى قطر لمناظرته بواسطة الجراح مانويل بابا كوستا والذي أكد ضرورة إجراء الجراحة بأحد أشهر المراكز الطبية بالعاصمة الدوحة".