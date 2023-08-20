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الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الجزائري دغموم لاعب المصري يجري عملية الرباط الصليبي في الدوحة

دغموم
دغموم

أعلن حساب المصري البورسعيدي عبر حسابه الرسمي مساء اليوم الأحد ، عن إجراء الجزائري عبد الرحيم دغموم عملية الرباط الصليبي بأحدي المراكز الطبية بالدوحة .

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أصدر حساب المصري البورسعيدي عبر حسابه الرسمي "فيس بوك " بيان رسمي عن إجراء دغموم العملية قائلا:" 

أشار :"بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالعاصمة القطرية الدوحة.... أجرى الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ، جراحة الرباط الصليبي والتي أجراها له الجراح الأسباني مانويل بابا كوستا أحد أشهر جراحي العظام المتخصصين في إجراء مثل تلك العمليات .

هذا ومن المقرر أن يخضع اللاعب اعتبارا من الغد مباشرة لبرنامجه التأهيلي والذي تبلغ مرحلته الأولى نحو ستة أسابيع ، حيث سيتم متابعة حالته أولا بأول من قبل الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري".

 أتم البيان :"كان دغموم قد تعرض خلال مباراة نهائي كأس الرابطة والتي جمعت بين المصري وسيراميكا كليوباترا قبل نحو شهر ، ليقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، سفره إلى قطر  لمناظرته بواسطة الجراح مانويل بابا كوستا والذي أكد ضرورة إجراء الجراحة بأحد أشهر المراكز الطبية بالعاصمة الدوحة".

 

 