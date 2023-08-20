كلب يبكي ويتوسل لفتاة لتتبناه.. فيديو

وكأنه يتوسل إليها، ظهر كلب في مقطع فيديو متداول على توتير، وهو يتمسك بقدم فتاة دخلت إلى ملجأ لاختيار كلب، في مشهد تعاطف معه الكثير من المتابعين.

وعندما فتحت الفتاة الباب لاختيار واحد من الكلاب، جاء الكلب واحتضن ساقها وكأنه يقول لها لا تتركيني، وظل عالقًا بساقها يبكي، ورغم لمساتها وتربيتها عليه لطمأنته لم يتزحزح.

It's the initial moments of an adopted dog. Showing vulnerability & deep gratitude is the quality of an innocent. A kind deed can bring out the best. 🙏🪄 pic.twitter.com/2iPx2FQsDB — Hakan Kapucu (@1hakankapucu) August 20, 2023

كانت نظرات الكلب تشرح مشاعره للفتاة التي أشفقت عليه، وعزمت على تبنيه فورًا ومسحت دموعه ابتسمت له لتوضح له أنها قد تبنته.

حاز الفيديو على الكثير من المشاهدات، بعد تداوله على توتير بوقت صغير، وقال أحد المتابعين: "هذه الصورة العميقة بالتأكيد دليل لنرى كيف تفهم الكلاب أنها آمنة، وأنها تبكي وتشعر، وعلينا أن نفعل ما هو أفضل كل يوم لتوفير المزيد والمزيد حتى نحن كأمة لا نقتل الكلاب، يمكننا أن نفعل ما هو أفضل ويجب علينا".

وأضافت أخرى:" أفضل شيء في العالم هو أن تشعر بحب كلب يتم إنقاذه، لقد أنقذت صغيرتي الصغيرة المسنة منذ ما يقرب من 3 سنوات، وما زالت تفعل هذا اليوم وهي تحجب الندوب العاطفية، هذه الكلاب تستحق الأفضل، أحسنت صنعًا".