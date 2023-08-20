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الأحد 20 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

كلب يبكي ويتوسل لفتاة لتتبناه.. فيديو

كلب يتوسل لفتاة لتتبناه
كلب يتوسل لفتاة لتتبناه

 وكأنه يتوسل إليها، ظهر كلب في مقطع فيديو متداول على توتير، وهو يتمسك بقدم فتاة دخلت إلى ملجأ لاختيار كلب، في مشهد تعاطف معه الكثير من المتابعين.

 

 وعندما فتحت الفتاة الباب لاختيار واحد من الكلاب، جاء الكلب واحتضن ساقها وكأنه يقول لها لا تتركيني، وظل عالقًا بساقها يبكي، ورغم لمساتها وتربيتها عليه لطمأنته لم يتزحزح.

 

 

 كانت نظرات الكلب تشرح مشاعره للفتاة التي أشفقت عليه، وعزمت على تبنيه فورًا ومسحت دموعه ابتسمت له لتوضح له أنها قد تبنته.

 

 حاز الفيديو على الكثير من المشاهدات، بعد تداوله على توتير بوقت صغير، وقال أحد المتابعين: "هذه الصورة العميقة بالتأكيد دليل لنرى كيف تفهم الكلاب أنها آمنة، وأنها تبكي وتشعر، وعلينا أن نفعل ما هو أفضل كل يوم لتوفير المزيد والمزيد حتى نحن كأمة لا نقتل الكلاب، يمكننا أن نفعل ما هو أفضل ويجب علينا".

 وأضافت أخرى:" أفضل شيء في العالم هو أن تشعر بحب كلب يتم إنقاذه، لقد أنقذت صغيرتي الصغيرة المسنة منذ ما يقرب من 3 سنوات، وما زالت تفعل هذا اليوم وهي تحجب الندوب العاطفية، هذه الكلاب تستحق الأفضل، أحسنت صنعًا".

 

 

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