الورش الإنتاجية تنتهى من تركيب اسوار حديقه عبد العزيز ال سعود بالمنيل

قامت الورش الإنتاجية التابعة اللهيئة العامة لنظافه وتجميل وإناره القاهرة بتصميع وتركيب اسوار حديقه عبد العزيز ال سعود بالمنيل، حيث تم الدفع بفرق العمل باقسام الحداده واللحام بتركيب الأسوار بالحديقة .

كما قامت الهيئة بالدفع بفرق العمل بفرع الهيئه بحي السيدة زينب بغسيل وتطهير البلدورات والأرصفة ومحطات النقل الجماعي بطول الطريق بشارع كورنيش النيل قطاع السيده زينب، وفق خطط الهيئه لرفع مستوى النظافه ليشعر المواطن بالتحسن الملحوظ والفعال في منظومه النظافه بكافه قطاعات القاهرة .

حملة نظافة بحي البساتين لرفع و تجريد الأتربة لجميع الشوارع الرئيسية والفرعية

وفي سياق متصل قامت الهيئة بحملة نظافة بحي البساتين لرفع و تجريد الأتربة لجميع الشوارع الرئيسية والفرعية حتي شارع المركز الطبي بالبساتين، بالاضافه لكنس وتجريد ميدان "حليمه" أثناء تغيير الصندوق في إطار المتابعه المستمرة واليوميه للحفاظ على تنفيذ خطط الهيئه والمركزية للنظافه بتفعيل دور الكنس وخاصه ببؤر تجميع القمامة، كما تم رفع التراكمات والمخلفات والمستجدات بشارع مزرعة البط ومتفرعاته.

وياتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة للمركزية للنظافة والمهندس ممدوح اليماني مستشار رئيس الهيئه للنظافة لتحسين مستوى النظافة ليشعر المواطن بالتحسن الملحوظ والفعال في منظومة النظافة.

الجدير بالذكر ان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أكد أن تنفيذ محطة المناولة يأتى في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات والتخلص الآمن منها، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ علي البيئة، من خلال المنظومة الجديدة للإدارة المُتكاملة للمخلفات .

وقال محافظ القاهرة إن افتتاح المحطة يعد خطوة جديدة في أعمال رفع كفاءة البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالعاصمة ، لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين، والتغلب على مشكلة تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة للمخلفات بأنواعها.

وأشاد محافظ القاهرة بالجهود التى تقوم بها أجهزة الدولة ممثلة فى وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع فى إقامة مثل هذه المحطات والتى تساهم في سرعة التخلص الآمن من المخلفات وعدم تراكمها ورفع كفاءة مستوى النظافة بما يؤدي إلى حماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين .

وأضاف محافظ القاهرة أن ملف النظافة يعد أحد أهم الملفات التي توليها محافظة القاهرة أهمية كبرى نظرًا لاثره الكبير على صحة المواطن والبيئة مشيرًا إلى أن مستوى النظافة بالعاصمة شهد طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية من أجل الوصول لرضا المواطنين عن تلك الخدمة المهمة وإعادة الشكل الجمالى والحضارى للعاصمة .

والمحطة الجديدة مؤمنة بسور خرساني ومغطاه بالكامل بجمــالــون معدني يغطي الموقع بالكــــامــل ويشمل نظام تجميع ومواسير صرف مياه الأمطار، وصممت المحطة بنظام بناكر لاستقبال المخلفات بعدد 6 باكية محاطة بحوائط خرسانية، كما أن أرضية الموقع العام بالكامل من الخرسانة المسلحة، بالاضافة الي أن المحطة مجهزة بميزان أرضي بسكول حمولة 50 طن وغرفة تحكم مرتبطة بنظام مركزي للتسجيل وحفظ البيانات.

كما يوجد بالمحطة مبني الخدمات مكون من مسجد وغرفة إدارة وغرفة موظفين وغرفتي عمال ودورات مياه، كم تم تأمين المحطة بمنظومة للحريق تشمل غرفة الحريق بها منظومة إطفاء متكاملة تحتوي على خزانات حريق بإجمالي 60 متر مكعب وعدد 3 مضخة حريق وشبكة إطفاء .

كما يوجد بالمحطة نظام للصرف الصحي للسوائل وكاميرات مراقبة عدد 10 كاميرات عند منافذ الدخول والخروج مزودة بجهاز حفظ بيانات.



