عاجل
عمرة المولد النبوي 2023.. الموعد والأسعار
الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا: روسيا تحتفظ بـ5 سفن حربية في البحر الأسود إحداها مسلحة بصواريخ كاليبر

صواريخ كاليبر
صواريخ كاليبر

 

أعلنت قيادة القوات البحرية التابعة للجيش الأوكراني اليوم الأحد أن روسيا لا تزال تحتفظ بخمس سفن حربية في مهمة قتالية في البحر الأسود، بما في ذلك سفينة حربية مسلحة بما يصل إلى أربعة صواريخ (كاليبر كروز).

txt

الرئيس السنغالي: الحرب الروسية الأوكرانية دمرت العالم

txt

المغرب يعلن موقفه من الحرب الروسية الأوكرانية

صواريخ كاليبر

وذكرت القوات البحرية - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - أن هناك خمس سفن معادية في مهمة قتالية في البحر الأسود، بما في ذلك حاملة صواريخ كاليبر مع ما يصل إلى أربعة صواريخ وسفينة معادية واحدة في بحر آزوف".

وأضاف البيان أن هناك 8 سفن حربية للروس في البحر الأبيض المتوسط، من بينها اثنتان مسلحتان بما يصل إلى 24 صاروخ كروز من طراز (كاليبر).

مواد متعلقة

سفير الصين بموسكو: الناتو سبب الحرب الروسية الأوكرانية

الشركات فقدت الكثير من الفرص التصديرية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتضخم الأسعار عالميًا

تصريح جديد من رئيس البرازيل حول الحرب الروسية الأوكرانية

تعليق جديد من أردوغان عن الحرب الروسية الأوكرانية

طائرات إف 16 الأمريكية تشعل الحرب الروسية الأوكرانية