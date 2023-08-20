تساعد على الفرفشة.. إشادات بأغنية هاني شاكر الجديدة "مروق"

حقق الفنان هاني شاكر نجاحًا بأغينته الجديدة، بعنوان “مروق” والتي طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات الموسيقي المختلفة.

أغنية مروق لهانى شاكر هي ثاني أغانيه لصيف 2023، بعد طرحه مؤخرا أغنية الكبير، خلال أيام قليلة ماضية، والتى حققت أكثر من 800 الف مشاهدة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ونالت الأغنية اعجاب الجمهور ووصفوها بأنها مليئة بالطاقة الإيجابية وتدعي للتفاؤل والفرفشة.

كلمات أغنية مروق لـ هاني شاكر

تقول كلماتها:" المزاج مروق والكلام مزوق

صاحي انا النهارده مش هاممني

الهموم راميها .. احزان لاغيها..

ومعادش فيها الي شاغلني

فضي فضي فضي .. الدماغ وقضي

كل يوم بيومه ليه حاسبها

روح لناس تضحك.. خلي الفرح صحبك

اي فتره غامقه روح وسيبها

خد يومين تفرفش..ع السعاده فتش ..

خد ايه الي حوش عيش حياتك

روح سافر وطير..غير جو غير..

انت الي بايديك الوان حياتك

عدي ع الي واحشك.. قولو انه واحشك

قرب البعيد ماتسيبش زعله

رجع الي ماشي..ومن زمان مجاشي

مد الايد بحب هتبقي اعلي

حاوط ع الحبايب .. واسأل ع الي غايب

والي فينا سايب الف ذكري

صفي القلب صفي..واشتري الي يوفي

الليلادي سهره لحد بكرا ".



طرح أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، أغنية جديد تحمل اسم "الكبير"، وهي من كلمات وألحان مصطفى شكرى، فى أول تعاون بينهما.

كلمات أغنية الكبير هاني شاكر

وتقول كلماتها:" الكبير لما يغيب الحبال هوا بتسيب

واللي مالوش فيها بقي ليه

بقي كل همه يقول أفيه

كله صدق نفسه خلاص

والعويل اتشال عالراس

وانا شاري مخي

وبتفرج علي ناس بتهري وبتهرج

واللي كان مربوط قدامي

ماصدق انه بيتحرك

انا ال بدائها وانا ال بادعها

وانا ال معايا السر بتاعها

وزي ماقادر اطفي النار

النار كمان قادر اولعها

انا ال بدائها وانا ال بادعها

وانا ال معايا السر بتاعها

وزي ماقادر اطفي النار

النار كمان قادر اولعها

الموهمين يجوا كدا علي جنب

والخوفين واللي ملهوش قلب

فضي الميدان علشان مليان في رغي وقواله

اللعبه دي ليها ابطالها

وانا يوم ماهخسر هبطلها

كتر الكلام وعشان ببلاش

محتاجله رجاله

انا ال بدائها وانا ال بادعها

وانا ال معايا السر بتاعها

وزي ماقادر اطفي النار

النار كمان قادر اولعها

انا ال بدائها وانا ال بادعها

وانا ال معايا السر بتاعها

وزي ماقادر اطفي النار

النار كمان قادر اولعها

الكبير لما يغيب الحبال هوا بتسيب

انا مأسسها انا عنوان الجدعنة

اليوم عندي يساوي من ايامكم سنة

انا مأسسها انا عنوان الجدعنة

اليوم عندي يساوي من ايامكم سنة

انا ال بدائها وانا ال بادعها

وانا ال معايا السر بتاعها

وزي ماقادر اطفي النار

النار كمان قادر اولعها

انا ال بدائها وانا ال بادعها

وانا ال معايا السر بتاعها

وزي ماقادر اطفي النار

النار كمان قادر اولعها

الكبير لما يغيب الحبال هوا بتسيب ".

وكان هاني شاكر طرح أخيرًا، أغنية "فرق في الإحساس" من كلمات إسماعيل رأفت، ألحان وليد سعد، توزيع: خالد نبيل، مكس وماستر: ياسر أنور.