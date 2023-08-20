حقق 22 دولارا في يوم.. سحب فيلم مطرح مطروح لضعف الإيرادات (فيديو)

تسبب ضعف الإيرادات في سحب فيلم مطرح مطروح بعد شهر واحد من طرحه بدور العرض المصرية.

وأوضح التقرير، نشرته فضائية “العربية” اليوم الأحد أن الموزع السينمائي محمود الدفراوي قرر سحب فيلم "مطرح مطروح" بسبب ضعف إيراداته، حيث حقق الفيلم في 24 ساعة إيرادات بلغت 739 جنيه، نحو 22 دولارا.

تدور قصة الفيلم حول أسرة متوسطة تقضي فترة الصيف في منطقة ساحلية، و هو من إخراج وائل إحسان و بطولة محمود حميدة و كريم عفيفي و شيماء سيف و ليلى زاهر.

وبلغت إيرادات الفيلم في الأسبوع الرابع 16,179 جنيه، وبلغ إجمالي الإيرادات خلال مدة طرحه نحو 2,618,424 جنيه.