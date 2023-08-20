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الأحد 20 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

حقق 22 دولارا في يوم.. سحب فيلم مطرح مطروح لضعف الإيرادات (فيديو)

فيلم مطرح مطروح
فيلم مطرح مطروح

تسبب ضعف الإيرادات في سحب فيلم مطرح مطروح  بعد شهر واحد من طرحه بدور العرض المصرية.

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محمود حميدة يكشف مفاجأة عن شرطه لقبول بطولة فيلم "مطرح مطروح" (فيديو)

وأوضح التقرير، نشرته فضائية “العربية” اليوم الأحد  أن الموزع السينمائي محمود الدفراوي قرر سحب فيلم "مطرح مطروح" بسبب ضعف إيراداته، حيث حقق الفيلم في 24 ساعة إيرادات بلغت 739 جنيه، نحو 22 دولارا.

تدور قصة الفيلم حول أسرة متوسطة تقضي فترة الصيف في منطقة ساحلية، و هو من إخراج وائل إحسان و بطولة محمود حميدة و كريم عفيفي و شيماء سيف و ليلى زاهر.

وبلغت إيرادات الفيلم في الأسبوع الرابع 16,179 جنيه، وبلغ إجمالي الإيرادات خلال مدة طرحه نحو 2,618,424 جنيه.   

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