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محمود حميدة يكشف مفاجأة عن شرطه لقبول بطولة فيلم مطرح مطروح (فيديو)
السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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محمود حميدة يكشف مفاجأة عن شرطه لقبول بطولة فيلم مطرح مطروح (فيديو)

الفنان محمود حميدة
الفنان محمود حميدة

كشف الفنان محمود حميدة، شرطه لخوض بطولة فيلم «مطرح مطروح» الذي عرض مؤخرا بدور العرض السينمائي.

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خروج فيلم "مطرح مطروح" من الإيرادات اليومية للسينمات

لو شيماء سيف مشاركتش موجودة فيه مكنتش هعمله

وقال محمود حميدة، ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع عبر قناة صدى البلد: «كان عندي شرط واحد بس أني أعمل الفيلم ده هو أن شيماء سيف تلعب الدور اللي لعبته بالفيلم، ولو مش شيماء اللي كانت موجودة فيه مكنتش هعمله».

وأضاف حميدة، متحدثا عن فريق العمل: «كريم عفيفي بحبه جدا وصناع الفيلم حاجة عظيمة، ووائل إحسان مخرج كبير جدا، وسعيد جدا بالتجربة دي».


فيلم «مطرح مطروح» بطولة محمود حميدة، وشيماء سيف، سامي مغاوري، وكريم عفيفي، ومحمد السعدني، وآخرين والعمل من تأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان.

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