سفارة تشاد بالقاهرة تحتفل بعيدها الوطني الـ63

احتفلت سفارة تشاد بالقاهرة بعيدها الوطني الـ٦٣ بإحدى فنادق القاهرة، بحضور سفير تشاد تشوناي حسن، وعدد من السفراء الأفارقة.

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بدأ الحفل بعزف النشيد الوطني لمصر وتشاد، وبعدها تم عرض معلومات عن دولة تشاد، ثم تقديم فقرات فنية من رقص وغناء يعبر عن الثقافة التشادية.

وتعتبر العلاقة بين مصر وتشاد تاريخية باعتبارها من الدول المهمة للأمن القومي المصري، بالإضافة إلى أن هناك تطويرا مستمرا في العلاقات الثنائية بين مصر وتشاد منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكم، وذلك في ظل الأهمية الكبيرة التي تحتلها تشاد في منطقة الساحل الأفريقي ذات الاتصال المباشر بالأمن القومي المصري.

وهناك تنسيقا وتعاونا بين البلدين في العديد من المجالات المختلفة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية ومكافحة الإرهاب.