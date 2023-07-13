رئيس تشاد يشكر مصر على مبادرتها لإخراج السودان من أزمته الراهنة

أعرب رئيس تشاد الانتقالي محمد ديبي، اليوم الخميس، عن تحية بلاده لعقد قمة دول جوار السودان في مثل هذا التوقيت المهم للوقف الفوري لإطلاق النار، موجهًا تحية خاصة للقيادة المصرية بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تلك المبادرة لإخراج السودان من أزمته الراهنة.

وأشاد ديبي في كلمته خلال قمة دولة الجوار السودان التي تُعقد بالقاهرة، اليوم الخميس، بحسن التنظيم وكرم الضيافة من الجانب المصري لهذه المبادرة وحكومته وشعب مصر منذ وصوله إلى القاهرة.

وأشار إلى أن هذا اللقاء بالغ الأهمية، مضيفًا: «تشاد تفعل كل ما بوسعها لينتهي مؤتمرنا بعقد مفاوضات تدعم جهود التسوية السلمية للمواجهات في السودان، وتعزز الحوار بين أطراف الدولة الشقيقة».

ونوه إلى أن المواجهات الدائرة في السودان تشكل مصدر قلق بالغ لكل دول الجوار، قائلًا إن تشاد لم تكف عن المعاناة من تدهور الموقف، مشيرا إلى أن بلاده لم تكف عن المعاناة من تدهور الموقف السوداني.

وناشد الرئيس التشادي جميع الأطراف الدولية بضرورة التدخل لحل الأزمة في السودان بسبب نقص الغذاء ونقص المواد الطبية التي تضرر منها المدنيين، داعيًا إلى تفعيل ودعم المبادرات الدولية لحل الأزمة السودانية عبر الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.

وتابع: "في خلال أسبوع واحد في شرق تشاد، استقبلنا أكثر من 150 ألف شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، الذين هربوا من القتال من أجل اللجوء إلى الأراضي التشادية، إن هذه الموجه الأخيرة، قد جاءت بالإضافة إلى 600 ألف لاجئ سوداني في تشاد منذ 20 عاما، عقب أزمة دارفور، إن الحمل الذي يمثله هذا العدد الكبير من اللاجئين له أثر شديد على الموارد، إلا أننا نقوم بواجبنا الأخوي من خلال الإعراب عن الإرادة القويمة فيما يتعلق باستقبال اللاجئين السودانيين الذين يسعون للبحث عن السلام في تشاد".

وأوضح ديبي أن بلاده توسطت بين الأطراف المتحاربة في السودان قبل ذلك في محاولة لحل الأزمة، مناشدًا المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة الأزمة الإنسانية في السودان.

ودعا رئيس تشاد الوكالات الإغاثية الدولية لتقديم كل الدعم لهؤلاء اللاجئين، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق نار، معربًا عن تمنياته بالنجاح والتوفيق لهذه القمة.

مبادرة مصرية لحل الأزمة

وتستضيف مصر اليوم الخميس مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار.

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: تستضيف مصر في ١٣ يوليو ۲۰۲۳ مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

ويعقد المؤتمر في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل، وفقًا لبيان صدر من رئاسة الجمهورية الأحد الماضي.

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