لرفع المناعة المجتمعية.. تطعيم أطفال البدو الرحل بالصالحية الجديدة

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأحد، تطعيم الأطفال المتخلفين عن التطعيم بالمناطق ذات الطبيعة الخاصة بمدينة الصالحية الجديدة وخاصة البدو الرحل، وذلك لرفع المناعة المجتمعية لهم.

وأكد أن ذلك يأتي من خلال الفرق الطبية التابعة للإدارة الصحية بالصالحية الجديدة، وبعد إنتهاء الفرق من أعمال المسح الميداني للأطفال بهذه المناطق مثل البدو الرحل، والتي تأتي في ضوء فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، في يومها الـ ٥٧، والتي انطلقت في نهاية شهر يونيو الماضي على مستوى الجمهورية.

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية عمل الفرق الطبية المشاركة في أعمال التطعيم، وتم التأكد من انتظام سير العمل، وحفظ الطعوم وفقاً لدرجات الحرارة المناسبة لها، واستفسر من المواطنين بهذه المناطق عن أي احتياجات طبية لتوفيرها لهم ضمن خطة المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

ولفت إلى إنه يتم إجراء المسح الميداني بكافة المناطق والمنازل لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية، وتطعيم الأطفال المختلفين منهم من عمر يوم وحتى 5 سنوات.

وأضاف مسعود، أن مبادرة 100 يوم صحة تعد نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى 100 يوم، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج.