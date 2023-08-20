تماشيًا مع توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تستمر الجهود في توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة في المحافظة. وقد تم تنفيذ هذه التوجيهات عن طريق المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوحدات المحلية، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين.

وتستمر عمليات طرح الخضروات والفاكهة في المنافذ المختلفة بالمحافظة، مثل ديوان عام المحافظة وحي الزهور بمدينة الداخلة. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة للحد من ارتفاع أسعار السلع الغذائية وتوفيرها بأسعار معقولة للمواطنين.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية في المحافظة للتصدي للتضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية. إذ يهدف التوفير بأسعار مخفضة إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير فرصة أكبر للعائلات لشراء السلع الغذائية اللازمة دون تحمل أعباء مالية زائدة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار التوجيهات الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية وتأمين استقرار الأسعار للمواطنين. فالحكومة تمضي قدمًا في توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار معقولة وبجودة عالية، ضمانًا لراحة ورفاهية المواطنين.

ولا تزال هذه المبادرة تلقى استحساناً كبيرًا من قبل المواطنين في المحافظة، حيث يعبرون عن امتنانهم للجهود الحكومية لتخفيف الأعباء المالية وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار معقولة. وكذلك يشجع هذا الإجراء المواطنين على الاستدامة في تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية دون تحمل أعباء مالية ثقيلة.

ويعد توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة أمرًا ضروريًا لضمان استدامة الحياة المستدامة في المحافظة، وتخفيف الضغوط المالية على المواطنين. ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود المستدامة والاستراتيجية في ظل التزام السلطات المحلية بتوفير السلع الغذائية بأسعار معقولة وجودة عالية، تجاهلًا لأي ظروف اقتصادية قد تواجهها البلاد.