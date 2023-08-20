إزالة حالتي تعد بقرية القناوية وابنود بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية القناوية، اليوم الأحد، برئاسة حاتم أحمد، من تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى على أرض أملاك دولة بمساحة ٨٠ متر عبارة عن غرفة من دورين بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية الأشراف البحرية.

ونجحت الوحدة المحلية لقرية أبنود برئاسة رفاعى عبداللاه، من تنفيذ حالة إزالة بمساحة ١٥٠ متر حالة تعدى على أرض أملاك خاصة زراعة، عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية كرم عمران .

وأوضح العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة ومنع انتشار العشوائيات.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.