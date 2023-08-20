«برايم» تتبنى فكرًا متجددًا يسهم فى تحقيق قفزات بأنشطة الشركة

4 عوامل وراء طفرة الأرباح

أرجع الدكتور محمد عياد رئيس مجلس إدارة شركة «برايم» القابضة للاستثمارات المالية الطفرة المحققة فى نتائج أعمال الشركة خلال 6 أشهر لعام 2023 إلى الاستراتيجية الطموحة التى انتهجتها الشركة وأسهمت فى تحقيق هذه الطفرة.

أعلنت الشركة مؤخرًا عن نتائج الأعمال المستقلة والمجمعة، حيث حققت الشركة وللربع الثانى على التوالى أرباح بلغت مجملها 15 مليون جنيه مصرى فى النصف الأول من عام 2023.

قال د. «عياد» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن الاستراتيجية قامت على 4 محاور رئيسية تمثلت فى عملية الهيكلة الشاملة التى شهدتها قطاعات الشركة المختلفة خاصة فى قطاع السمسرة، وترويج وتغطية الاكتتابات، وكذلك العمل على استقطاب عملاء جدد انعكس إيجابيًا على نمو إيرادات الشركة، سواء كان هؤلاء العملاء مستثمرين عربًا أو من منطقة الخليج.

أضاف رئيس الشركة أن مجلس الإدارة أيضاً تبنى فكرًا جديدًا قائمًا على الابتكار، وإضافة أنواع جديدة من البيزنس والفرص من خلال تنشيط عمليات تقييم الشركات، بالإضافة إلى التوسع الخارجى، وغزو الأسواق المختلفة بتنفيذ عمليات بيع وشراء، وكل ذلك أسهم فى تحقيق هذه الطفرات.. وحققت الشركة إيرادات مجمعة بلغت ما بقرب من 51.1 مليون جنيه مصرى خلال الربع الثانى بزيادة ربع سنوية بلغت 13% وصافى أرباح وصل إلى 15 مليون جنيه مصرى خلال نفس الفترة وإيرادات نصف سنوية بلغت 96.6 مليون جنيه مصرى بزيادة سنوية بلغت 124% لتسجل بذلك أعلى إيرادات نصف سنوية فى تاريخ الشركة، وذلك مقابل صافى خسائر عن النصف الأول من عام 2022 بلغ 27 مليون جنيه مصرى وخسائر الربع الثانى من عام 2022 بلغت 9.4 مليون جنيه مصرى.