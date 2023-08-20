إصابة 5 أشخاص إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بأبو تشت بقنا

أصيب 5 أشخاص بينهم سيدة، اليوم الأحد، فى مشاجرة اندلعت بين طرفين بقرية القارة، التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

وتلقت غرفة العمليات إخطارًا يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بنشوب مشاجرة بالعصا الشوم بين عائلتين وأسفرت عن إصابة 5 أشخاص من بينهم سيدة.

فقد أصيب كلًا من أشرف.ع.ج، 52 عامًا، ويوسف.أ.ع، يبلغ من العمر 17 عامًا، ويوسف.ن.ع، يبلغ من العمر 16 عامًا، ، وشقيقه طارق.ع.ج 36 عامًا، وإ.ع.ا، 26 عامًا، تم نقلهم إلى مستشفى أبوتشت لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.