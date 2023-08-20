ننفرد بنشر قائمة شركات المؤشر الإسلامى بالبورصة المتوافقة مع الشريعة

23 سهماً فى القائمة

حصلت «الوفد» على نسخة بقائمة أسهم الشركات المقيدة بالبورصة، والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والمتوقع إدراجها ضمن المؤشر الإسلامى المزمع إطلاقه خلال الفترة القادمة.

تتضمن المعايير الواجب توافرها فى أسهم الشركات 4 معايير رئيسية، تتمثل بعدم النص فى النظام الأساسى للشركة على أن يكون من أهدافها التعامل الربوى أو الاتجار فى الخمور أو منتجات الخنزير، ونحوه من المحرمات، وكذلك عدم تجاوز إجمالى المبالغ المقترضة بالربا نسبة 33% من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة، وأيضاً عدم تجاوز الإيراد المحرم نسبة 5% من إجمالى إيرادات الشركة.

كما تم إعداد قائمة الأسهم المتوقع إدراجها ضمن المؤشر الإسلامى من قائمة الاسهم المدرجة فى مؤشر 100EGX وبيان مدى توافقها مع احكام الشريعة الإسلامية.

تضم القائمة نحو 23 شركة مصر الجديدة، المصريين للإسكان، الإسماعيلية للتطوير، المتحدة للإسكان، الشمس للإسكان، الإسماعيلية للدواجن، جهينة، أبوظبى الإسلامى، بنك فيصل بالجنيه، القاهرة للاستثمار، نظم التعليم، تعليم، مستشفى كليوباترا، ماكرو كابيتال، غاز مصر، النصر للأعمال المدنية، شينى، باكين، ايديتا الغذائية، أم أم جروب، القاهرة للإسكان، نهر الخير، وإسكندرية للزيوت.

وكان رامى الدكانى رئيس البورصة قد أشار مؤخرًا إلى اعتزام إدارة البورصة لإطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية فى إطار السعى لجذب مستثمرين جدد لسوق المال.