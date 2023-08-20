فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

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فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مدير وشريك بشركة لتجارة وتوزيع المواد الغذائية- مقيم بمحافظة الجيزة) ، محكوم عليه فى عدد (137) قضية "تبديد وشيكات" بإجمالى مدد حبس بلغت (265) سنة ، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة القطامية.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

سقوط هارب من أحكام بـ 265 سنة سجن

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.