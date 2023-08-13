حملة أمنية مُكبرة لضبط المُجرمين في دمياط وأسوان

قامت أجهزة وزارة الداخلية بشن حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بمديريتى أمن أسوان ودمياط.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

تواصل حملات الأمن في كافة أرجاء الجمهورية

فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان –دمياط) بتوجيه حملات أمنية أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,200 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو– كمية من مخدرالهيروين) بحوزة (6 متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (3) قطع سلاح نارى .. عبارة عن (بندقية آلية –2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – خزينة) بحوزة (3 متهمين " لأحدهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (809) حكم قضائى متنوع.

ففي مديرية أمن دمياط تم ضبط عدد (9) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهايدرو وزنت 12كيلو جرام –5 فرد محلى –عدد من الطلقات) بحوزة (9 متهمين "لعدد 7 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية من أجل الوصول لمُجتمعٍ أكثر أمناً وذلك بتكثيف الحملات اليومية من أجل ضبط كافة أنواع المخالفات.