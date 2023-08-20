كفر الصلاحات بالدقهلية غارقة فى مياه المجارى

يعيش أهالى قرىة كفر الصلاحات بمركز بنى عبيد في محافظة الدقهلية، مأساة حقيقية حولت حياتهم إلى جحيم لا يطاق، بعد أن أصبحوا مهددين بإنهيار مساكنهم نتيجة غرق الشوارع والمنازل فى مياه الصرف الصحى.

وأكد مصطفى النجار أحد أبناء القرية، أن الصرف الصحى بكفر الصلاحات تم إنشاؤه بالجهود الذاتية من الأهالي، فقد قمنا بشراء المواسير والحفار من عام 88 وقام بالإشراف عليها مهندس من الوحدة المحلية بكفر الصلاحات الخط الرئيسى 6 بوصة، والرفعة 4 بوصة.

وتابع قائلاً:" للأسف الشديد وسط حالة من الإهمال والتجاهل من الوحدة المحلية فقد تركوا البناء العشوائى يزحف على الخط الرئيسى لدرجة أن محدش عارف غرفة التفتيش فين"، بالإضافة إلى وضع محول الكهرباء فوق الخط، وحصل انسداد فى المواسير بالإضافة إلى تهالكها وأوضح واصبح مياه الصرف تتسرب تحت المباني والبيوت وطفح فى الشوارع كفر الصلاحات التى أصبحت محاصرة بمياه المجارى والبيوت مهددة بالانهيار المشكله ايديه نحن فى الصيف.

ونوه عبدالحميد محمد-مواطن- إلى أن غرق المنازل فى الصرف الصحى لم يجلب الأمراض فحسب، بل إن سيارات الإسعاف كانت منذ نحو شهرين تحاول الدخول لنقل مريض إلى المستشفى، ولم تتمكن من الدخول، نظراً لارتفاع منسوب المياه، ما جعل أهله ينقلونه على دراجة بخارية إلى أول القرية، ليستقل عربة الإسعاف.

وقال عاطف المندى، أحد أبناء القرية، تعددت شكوانا إلى كل التنفيذيين بمحافظة الدقهلية؛ لسرعة تنفيذ مشروع الصرف الصحى الذى يخدم القرية التى حرمت من الصرف الصحى منذ نشأتها حتى الآن، مما أدى إلى انتشار مياه المجارى بجميع الشوارع، ولكن لم يتحرك أحد حتى الآن، وأن الوحدة المحلية بالقرية لم تقم بواجبها على أكمل وجه رغم توافر الأجهزة والمعدات.

ويستكمل محمد محمود، أحد المتضررين، أن هناك تراكم فى المنازل والتى تحولت إلى بركة مياه تنبعث منها روائح كريهة مما يعرض أسرته وأبنائه للأمراض المعدية والأوبئة نتيجة انتشار الحشرات فضلا عن الخوف من إصابة جدران المنازل الشروخ والتصدعات نتيجة الرشح والرطوبة .