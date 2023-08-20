إزالة حالة تعد بنجع ضاحى فى قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ إزالة فورية بنجع ضاحى بزمام قروى أولاد نجم القبلية.

جاء ذلك بحضور حسيبة سراج الدين رئيس مجلس قروى أولاد نجم القبلية، وتمت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن الإزالة التى تمت اليوم بنجع ضاحى عبارة عن سور بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت بطول 17مترًا وارتفاع 2.50متر تقريبا، ويعد تعدى بالبناء المخالف للقانون، بزمام الوحدة المحلية لقرية أولاد نجم القبلية وتم الإزالة حتى سطح الأرض، مشيراً إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.