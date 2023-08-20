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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بريطانيا: زيادة الضغط على القوات الجوية الروسية لمواجهة الطائرات بدون طيار

طائرة بدون طيار
طائرة بدون طيار

 

أفادت البيانات الاستخباراتية لوزارة الدفاع البريطانية بأن قادة القوات الجوية الروسية يتعرضون لضغوط شديدة لتحسين قدرات الدفاع الجوي في غرب روسيا لمواجهة الهجمات المستمرة للصواريخ والطائرات بدون طيار.

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وذكرت وزارة الدفاع البريطانية  في آخر تحديث لها على موقع (إكس.. تويتر سابقا) - أنه من المحتمل أن تتعرض قيادة القوات الجوية الروسية لضغط قوي لتحسين الدفاعات الجوية فوق غرب روسيا لأنه في الأشهر الأخيرة زاد نطاق التهديدات المخترقة داخل روسيا.

وتعتقد الاستخبارات البريطانية أن رئيس أركان القوات الجوية الروسية فيكتور أفضالوف سيتعرض لضغوط خاصة، إذ أن القائد العام للقوات الجوية سيرجي سوروفكين لا يزال مفقودا حيث يشتبه في تورطه في محاولة التمرد التي قامت بها مجموعة فاجنر في يونيو الماضي.

وأضاف تقرير المخابرات أن الضربات العميقة داخل روسيا مهمة من الناحية الاستراتيجية لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزا أوكرانيا بشكل شبه مؤكد، على افتراض أنه لن يكون لها تأثير مباشر يذكر على السكان الروس.

يُشار إلى أن الطائرات بدون طيار تهاجم موسكو بانتظام، بالإضافة إلى ضرب الأراضي الروسية بصواريخ (إس إيه-5 جامون)، ويرى محللو المخابرات أن هذه الصواريخ قد خرجت من الخدمة في الجيش الأوكراني، لكن من المحتمل الآن استخدامها كصواريخ باليستية أرضية.

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