أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الأحد على جميع المدن، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وطقس ليلًا معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

يذكر فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب - شلاتين - مرسى علم).

وتسجل درجات الحرارة ….

سفاجا 39 العظمى و 29 الصغرى.

شرم الشيخ 40 للعظمى و 30 الصغرى.

أبو سمبل 44 العظمى و 28 الصغرى.

وادي النطرون 33 العظمى و 24 الصغرى.