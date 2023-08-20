للموسم الرابع.. النصر يواصل عقدة الخسارة في بداية الموسم رغم الصفقات

تلقي فريق النصر السعودي الخسارة الثانية له في دوري روشن السعودي مساء أمس السبت، وذلك بعد سقوطه أمام التعاون بهدفين نظيفين، وذلك بمشاركة نجومه التي تعاقد معهم في لاميركاتو التاريخي الحالي.

وفشل فريق النصر في فك عقدة النحس التي تلازمه مع بداية كل موسم منذ أربع سنوات، حتي بعد تعاقده مع أفضل لاعبي العالم، ليفشل النصر في تذوق طعم الانتصار في الدوري السعودي مع بداية موسم 2023-2024، بعد مرور جولتين حتى الآن.

حيث أن النصر فشل في تحقيق الفوز بالجولة الثانية للموسم الرابع تواليا، لكن الغريب أن 3 من تلك الهزائم جاءت على يد التعاون نفسه.

وجاءت تلك الخسارة بملعب "الأول بارك" على يد التعاون بهدفين دون رد، في مباراة شهدت إهدار لاعبي النصر عددا هائلا من الفرص التهديفية رغم عودة رونالدو وباقي زملائه، أمثال سيسكو فوفانا ومارسيلو بروزوفيتش، تلقى الفريق خسارة ثانية على التوالي في الدوري.

وبدأ فريق النصر مباراة أمس بتشكيل كالأتي:

حارس المرمى: وليد عبدالله

الدفاع: كونان - العمري - لاجامي - الغنام

الوسط: فوفانا - الخيبري - بروزوفيتش

الهجوم: ماني - رونالدو – تاليسكا