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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ونقابة الصحفيين

وزير الشباب و عضو
وزير الشباب و عضو مجلس نقابة الصحفيين خلال اللقاء

وافق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على حزمة من الخدمات للصحفيين وأسرهم.

أكدت دعاء النجار عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنتى المرأة والنشاط ، أن الوزير وافق على عودة تفعيل بروتوكول التعاون بين الوزارة والنقابة فيما يتعلق باستئناف الرحلات إلى المدن الشبابية بمحافظات مصر السياحية، واوركسترا وكورال الوزارة المتميزين فنيًا.

 

بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والصحفيين

 

جاء ذلك خلال لقاء مع الوزير صباح اليوم بحضور  الصحفي محمد الدمرداش ،رئيس تحرير جريدة الكرة والملاعب.

واضافت "النجار" أن الدكتور أشرف صبحى رحب بالتعاون مع النقابة  وانشطتها خلال الفترة القادمة ، مشيرة إلى أنه على استعداد لدعم جميع انشطة شباب الصحفيين وكذلك انشطة لجنة المرأة فى المجالات المختلفة بالتنسيق مع قطاع المرأة بالوزارة.

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