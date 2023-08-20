حريات الصحفيين تطالب بالكشف عن مكان احتجاز الصحفي كريم أسعد وإطلاق سراحه

تطالب لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بالإفراج عن الصحفي كريم أسعد عضو فريق تحرير منصة "متصدقش" والذي تم القبض عليه فجر أمس السبت، بعد أن تم مداهمة منزله بمدينة الشروق طبقا لما نشرته المنصة على صفحتها.

وتطالب اللجنة السلطات الأمنية بالكشف عن مكان احتجاز الزميل والتحقيق في اتهامات الاعتداء عليه وعلى زوجته وإطلاق سراحه استكمالا لجهود الإفراج عن المحبوسين خلال الفترة الأخيرة.



ويأتي القبض على كريم أسعد وسط مطالبات بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين وكل المحبوسين على ذمة قضايا رأي.



وتؤكد اللجنة أن عودة القبض على الصحفيين تأتي لتنال من مخرجات الحوار الوطني، وتثير التساؤلات حول الجهود المبذولة لإغلاق ملف الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي وهي الجهود التي لازلنا نطالب بأن تمتد لتشمل جميع الزملاء المحبوسين بدلا من إضافة أسماء جديدة إلى قوائم الحبس.

وكريم أسعد هو صحفي مصري، تخرج في كلية الإعلام جامعة الأزهر عام 2016.

بدأ مشواره الصحفي بالتدريب في موقع جريدة الشروق المصرية عام 2014. كتب في الشئون المصرية والعربية لعدة مواقع كإضاءات ورصيف 22 والمونتيور. ويأتي القبض عليه ليرفع عددٍ الصحفيين المحبوسين إلى ٢٤ زميلا بينهم ٩ نقابيين.

إن لجنة الحريات وهى تدافع عن حرية الصحافة وعن كرامة الصحفيين تعلن تضامنها الكامل مع كل الزملاء الصحفيين المحبوسين، وتؤكد من جديد تقديم كل الدعم لهم بالسبل القانونية والنقابية، وترفض كل صور انتهاك كرامة الصحفيين، والتمسك الكامل بالحق فى العمل بحرية، وفى ظل مناخ أفضل يضمن أن تقوم الصحافة برسالتها على الوجه الأكمل دون منع أو حصار أو تقييد.

محمود كامل

وكيل النقابة للحريات