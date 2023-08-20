عاجل
3 حالات غش إلكتروني في ثاني أيام ملاحق الثانوية العامة 2023
الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

انطلاق فعاليات الفوج الخامس من معسكر"صّقُلَ سفراء مشواري" ببورسعيد

بوابة الوفد الإلكترونية

تنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية  لتمكين الشباب «الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة»، المعسكر الأول لصقل "سفراء مشواري"، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونسيف، بحضور سفراء برنامج مشواري، من محافظات" الجيزة، الشرقية، شمال سيناء"، خلال الفترة من ( ١٧-٢١ ) أغسطس الجاري، بالمدينة الشبابيةببورسعيد.
 

txt

الشباب والرياضة تواصل فعاليات مبادرة "حدودنا نبضنا" بالوادي الجديد

txt

الشباب والرياضة تصل بأنشطة مراكز الفنون وتنمية الإبداع إلى الاسكندرية


وتم تدريب السفراء  علي  مجموعة من المهارات الحياتية الجديدة لزيادة صقلهم ومهاراتهم وتأهيلهم   بالاضافة الي بعض مهارات تدريب المدربين"  TOT ".

والجدير بالذكر ان برنامج سفراء مشواري  يتم تنفيذه مع النشء  للمرحلة العمرية من سن 10 ل 14 ويضمن التدريب مهارات الحياتية مثل( التفكير الايجابي  والتواصل والتفكير الإبداعي والتقبل والأساليب التحفيزيه و كيفية التعلم والعمل الجماعى....).

مواد متعلقة

فيديوهات مشينة.. هل تطلق المحكمة سراح شيري هانم وزمردة؟

وزير الشباب والرياضة يتسلم تهنئة من الاتحاد الدولي للكرة الطائرة جلوس

جوالة مراكز شباب البحيرة تشارك في صقر 121 لمجابهة الأزمات