الشباب والرياضة تصل بأنشطة مراكز الفنون وتنمية الإبداع إلى الاسكندرية

تواصل وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، وإدارة قادرون باختلاف ، تنفيذ أنشطة مراكز الفنون وتنمية الابداع لذوى القدرات والهمم علي مستوي المحافظات، حيث وصلت الفعاليات لمركز شباب السيوف بمحافظة الاسكندرية ، وذلك في اطار فعاليات مبادرة "صيف شبابنا" .

وتتضمن الأنشطة تدريبات رياضية و أنشطة فنية ، بالإضافة إلي تعليم صناعة المشغولات اليدوية، بكافة مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوى القدرات والهمم علي مستوي المحافظات .

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، بابنائنا القادرون باختلاف والسعي نحو توفير كافة الإمكانيات لهم ودمجهم في المجتمع.