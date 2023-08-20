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الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تصل بأنشطة مراكز الفنون وتنمية الإبداع إلى الاسكندرية

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، وإدارة قادرون باختلاف ، تنفيذ أنشطة مراكز الفنون وتنمية الابداع لذوى القدرات والهمم علي مستوي المحافظات،  حيث وصلت الفعاليات لمركز شباب السيوف بمحافظة الاسكندرية ، وذلك في اطار  فعاليات مبادرة "صيف شبابنا" .

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الشباب والرياضة تواصل فعاليات مبادرة "حدودنا نبضنا" بالوادي الجديد

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الشباب والرياضة: ورش حرفية لأندية الفتاة والمرأة بالوادي الجديد وبني سويف

وتتضمن الأنشطة تدريبات رياضية و أنشطة فنية ، بالإضافة إلي تعليم صناعة المشغولات اليدوية، بكافة مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوى القدرات والهمم  علي مستوي المحافظات  .

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى،  بابنائنا القادرون باختلاف والسعي نحو توفير كافة الإمكانيات لهم ودمجهم في المجتمع.

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