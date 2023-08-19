الشباب والرياضة تواصل فعاليات مبادرة "حدودنا نبضنا" بالوادي الجديد

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع وحدة السياسات وتطوير الأعمال بالوزارة، تنفيذ مبادرة "حدودنا نبضنا" بمركز شباب المكس القبلي بقطاع باريس بمحافظة "الوادي الجديد" بالتعاون مع رواد المحافظات الحدودية، لدعم المبادرات الشبابية والمشاريع المجتمعية المبتكرة.

يتم تدريب الشباب علي أساسيات ريادة الأعمال وأدوات الرصد المجتمعي، وكيفية تخطيط المبادرات المجتمعية، ويتم اطلاق "مسابقة أفضل مبادرة ومشروع مجتمعي"، علي أن يتم تصعيد المبادرات والمشروعات الفائزة في معسكرات تفاعلية.

وتحرص وزارة الشباب والرياضة علي التواصل الدائم مع شباب المحافظات الحدودية لتبني ودعم الكيانات الشبابية، والتنسيق مع الجهات والكيانات التي تقدم مبادرات شبابيه تخدم الشباب بالمحافظات الحدودية ، وتقديم توعية وتدريب للشباب بالقري والمراكز الأكثر احتياجا من أجل أن يكونوا نواة مشرقة للمستقبل في ظل الجمهورية الجديدة.