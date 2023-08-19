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الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تواصل فعاليات مبادرة "حدودنا نبضنا" بالوادي الجديد

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع وحدة السياسات وتطوير الأعمال بالوزارة، تنفيذ مبادرة "حدودنا نبضنا" بمركز شباب المكس القبلي بقطاع باريس بمحافظة "الوادي الجديد"  بالتعاون مع رواد المحافظات الحدودية، لدعم المبادرات الشبابية والمشاريع المجتمعية المبتكرة.

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الشباب والرياضة تُطلق المُلتقي الثاني من "حديث الشباب العربي لبناء الوعي"

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الشباب والرياضة: معرض للمنتجات اليدوية والتراثية بمحافظة الغربية

يتم تدريب الشباب علي أساسيات ريادة الأعمال وأدوات الرصد المجتمعي، وكيفية تخطيط المبادرات المجتمعية، ويتم اطلاق "مسابقة أفضل مبادرة ومشروع مجتمعي"، علي أن يتم تصعيد المبادرات والمشروعات الفائزة في معسكرات  تفاعلية.

وتحرص وزارة الشباب والرياضة علي التواصل الدائم مع شباب المحافظات الحدودية لتبني ودعم الكيانات الشبابية، والتنسيق مع الجهات والكيانات التي تقدم مبادرات شبابيه تخدم الشباب بالمحافظات الحدودية ، وتقديم توعية وتدريب للشباب بالقري والمراكز الأكثر احتياجا من أجل أن يكونوا نواة مشرقة للمستقبل في ظل الجمهورية الجديدة.

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