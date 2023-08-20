محافظ دمياط تتابع حركة السلع والمنظومة التموينية

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة حركة السلع بالأسواق والمنظومة التموينية خلال الأسبوع الماضى، حيث تلقت تقريرًا تضمن أبرز نتائج الحملات المُنفذة خلال تلك الفترة.

وذلك بإجمالى ٣٩٣ محضرًا بعدد ٢٩ محضرًا للمخابز لوجود مخالفات منها إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة.

هذا إلى جانب ٣٦١ محضرًا للأسواق لرصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية وبيع لحوم مكشوفة وسلع مجهولة المصدر وأيضًا تعبئة مواد غذائية بأكياس سوداء وورق مخالفات بالمخالفة للاشتراطات الصحية.

وكذلك بيع سلع بقيمة أعلى من السعر الرسمى وعدم الإعلان عن مخازن.

فضلًا عن تحرير ٣ محاضر لمستودعات الغاز لعدم الإعلان عن أسعار الغاز وكذلك نقص وزن أسطوانات الغاز.