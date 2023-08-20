6 أمراض مفاجئة تحرمك من النوم لأجل غير مسمى.. اذهب للطبيب فورًا

يعاني الكثيرون من اضطرابات النوم ونوبات الأرق العرضية، التي قد أن تأتي وتختفي دون التسبب في أي مشاكل خطيرة، لكنها يمكن أن تستمر لدى البعض لأشهر أو حتى سنوات، وبالتالي تؤثر سلبيًا فى حياة الفرد وصحته.

أمراض تحرمك من النوم

ووفقًا لما ذكره موقع "هارفارد هيلث"، أشار الأطباء أن هناك 6 أمراض صحية مفاجئة قد تجعل النوم أكثر صعوبة، والتي نستعرضها إليك فيما يأتي:

أمراض تحرمك من النوم

1- السكري

على الرغم من كونه مرض خطير لكن العديد من الأشخاص يتعايشون معه دون علمهم بالإصابة، فضلًا عن أعراضه قد تكون خفية، وتحدث الإصابة بالمرض عندما يكون مستوى السكر في الدم مرتفعا جدا، والأشخاص الذين يعانون من مرض السكري والذين لا يتحكم جسمهم في مستويات السكر في الدم بشكل جيد قد يواجهون مشاكل تجعل النوم أكثر صعوبة.

وتشمل هذه المشكلات التعرق الليلي والحاجة المتكررة للتبول، وإذا تسبب مرض السكري في تلف الأعصاب في الساقين، فإن الحركات الليلية أو الألم قد يزعج النوم أيضًا.

2- قصور القلب

يحدث فشل القلب عندما يكون القلب غير قادر على ضخ الدم إلى الجسم بشكل صحيح، وهو مرض يصيب كبار السن في الغالب، ومع ذلك قد يصيب أيضًا الشباب في بعض الحالات، وتشمل أعراضه ضيق التنفس والشعور بالتعب والإغماء وتورم الكاحلين، وقد يؤدي إلى تراكم السوائل حول الرئتين، مما يتسبب في إيقاظ المصابين أثناء الليل وهم يشعرون بضيق في التنفس مع تجمع السوائل في الرئتين أثناء استلقائهم.

ويقترح العلماء استخدام الوسائد لرفع الجزء العلوي من الجسم، وتناول أدوية النوم مثل البنزوديازيبين الذي يساعد بعض الناس على البقاء نائمين على الرغم من اضطراب التنفس.

3- التهاب المفاصل

يسبب التهاب المفاصل الألم والالتهابات في مفاصل الجسم، مما يُصعب النوم على بعض الأشخاص، فضلًا عن أن المنشطات والأدوية المستخدمة لعلاج التهاب المفاصل كثيرًا ما تسبب الأرق، فإذا كنت تعاني من التهاب المفاصل ومشاكل في النوم، فقد يقترح طبيبك تناول الأسبرين أو أحد الأدوية المضادة للالتهابات (NSAID) قبل النوم مباشرًة لتخفيف الألم والتورم.

أمراض تحرمك من النوم

4- أمراض الكلى

تحدث الإصابة بمرض الكلى عندما لا تعمل الأعضاء التي ترشح الفضلات من الدم كما ينبغي، مما يعني ترك سوائل غير مرغوب فيها في الدم، ما قد يؤدي إلى الأرق أو أعراض متلازمة تململ الساقين.

وحتى بعد غسيل الكلى أو زرعها، لا يعود النوم دائما إلى طبيعته، ولا يعرف الخبراء السبب الدقيق لذلك حتى الآن، وتشمل أعراض الحالة: (التعب، وتورم الكاحلين، والغثيان، وضيق التنفس، وظهور الدم في البول).

5- التبول الليلي

قد تعاني من التبول الليلي إذا كنت تشرب الكثير من الماء قبل النوم، وهي حالة تجعل الفرد بحاجة إلى التبول كثيرا في الليل، وهو سبب شائع للحرمان من النوم، خاصًة بين كبار السن، حيث تؤدي الحالة الخفيفة إلى استيقاظ الشخص مرتين على الأقل في أثناء الليل، ولكن في الحالات الشديدة، قد يستيقظ الشخص ما يصل إلى 5 أو 6 مرات.

وغالبًا ما يكون نتيجة ثانوية للتقدم في السن، ولكن قد يكون أيضًا نتيجة للعديد من المشكلات الطبية بما في ذلك قصور القلب والسكري والتهابات المسالك البولية وتضخم البروستات وفشل الكبد والتصلب المتعدد وانقطاع التنفس أثناء النوم.

6- مرض الغدة الدرقية

يسبب فرط نشاط الغدة الدرقية مشاكل في النوم، والذي يحدث عندما تنتج الغدة الدرقية كمية كبيرة من الهرمونات الدرقية، ويتسبب المرض في تحفيز الجهاز العصبي بشكل مفرط، ما يجعلك تشعر بالذعر وعدم القدرة على الجلوس، وبالتالي يجعل النوم أمرًا صعبَا، فضلًا عن التعرق الليلي الذي قد يوقظك من نومك.