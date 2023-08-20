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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

زيلينسكي يتعهد بالرد على القصف الصاروخي الروسي على مدينة تشيرنيهيف

زيلينسكي
زيلينسكي

 

 

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالرد بشكل صارم على القصف الصاروخي الروسي على مدينة "تشيرنيهيف" الذي وقع أمس السبت وخلف العديد من الضحايا.

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وأعرب زيلينسكي  في خطاب فيديو نُشر، اليوم الأحد، في ختام زيارته للسويد؛ في أول رحلة خارجية له منذ حضور قمة الناتو في ليتوانيا الشهر الماضي عن "الثقة في أن الجنود الأوكرانيين سيردون بقوة على هذا الهجوم الإرهابي.

 

وقال زيلينسكي وفقا لوكالة أنباء أسوشيتد برس "إنني متأكد من أن جنودنا سيردون على هذا الهجوم الإرهابي بشكل ملموس.

وقد تسبب الهجوم في مقتل 7 أشخاص، وإصابة 150 شخصًا آخرين بينهم 15 طفلًا.

 

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